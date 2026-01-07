Рейс «Победы» Москва-Махачкала ушел на запасной аэродром
Рейс авиакомпании «Победа», следующий по маршруту Москва – Махачкала, ушел на запасной аэродром из-за плохих погодных условий. Об этом сообщает пресс-служба Южной транспортной прокуратуры.
Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ
Ведомством организована проверка соблюдения прав пассажиров. По ее итогам будет рассмотрен вопрос о необходимости принятия мер реагирования.
В здании аэровокзала проводится прием граждан. В случае нарушения законных интересов пассажиры могут обратиться к дежурному прокурору Южной транспортной прокуратуры.