В Кисловодске посетительница кафе отравилась угарным газом

В кисловодском кафе «Чувство вкуса» произошла утечка газа. Пострадала 16-летняя девочка, она находится в больнице. Об этом сообщил глава города Евгений Моисеев.

Утечка произошла около 01:45. Пострадавшая была доставлена в реанимацию. К утру ее перевели в детскую больницу. Состояние девочки врачи оценивают как удовлетворительное.

«Причина ЧП пока неизвестна — специалисты кисловодского горгаза разбираются в причинах произошедшего»,— сообщил господин Моисеев. Он напомнил горожанам о необходимости проверки газового оборудования в своих домах.

Мария Иванова