В лесах Кабардино-Балкарии за год высадили почти 126 тыс. саженцев деревьев
В 2025 году в Кабардино-Балкарии высадили более 125,7 тыс. саженцев лесных пород. Об этом сообщает пресс-служба администрации главы республики.
Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ
Посадки были произведены на площади 95,2 га. Среди высаженных деревьев — ясень, клен, красный дуб, грецкий орех и береза.
В сообщении отмечается, что в течение пожароопасного сезона 2025 года на территории республики не было зарегистрировано ни одного лесного пожара.