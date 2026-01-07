В лесах Кабардино-Балкарии за год высадили почти 126 тыс. саженцев деревьев

В 2025 году в Кабардино-Балкарии высадили более 125,7 тыс. саженцев лесных пород. Об этом сообщает пресс-служба администрации главы республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Посадки были произведены на площади 95,2 га. Среди высаженных деревьев — ясень, клен, красный дуб, грецкий орех и береза.

В сообщении отмечается, что в течение пожароопасного сезона 2025 года на территории республики не было зарегистрировано ни одного лесного пожара.

Мария Иванова