В Кисловодске установили 56 новых камер видеонаблюдения на проспекте Ленина
В Кисловодске завершена установка 56 новых камер видеонаблюдения на пр. Ленина. Об этом сообщает пресс-служба администрации города-курорта.
Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ
«Система «Безопасный город» на основе искусственного интеллекта уже помогла задержать более 10 преступников, находящихся в федеральном розыске только за второе полугодие 2025 года»,— приводит слова главы города Евгения Моисеева.
На установку камер было выделено более 13 млн руб.