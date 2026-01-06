Главные новости за 6 января. Кавказ

В Ставропольском крае в 2026 году планируют отремонтировать более 300 км дорог и завершить несколько крупных проектов, начатых в прошлом году, включая одну из главных магистралей КМВ — Бештаугорское шоссе.

Из-за аварии на железнодорожной инфраструктуре в Воронежской области задерживаются 11 поездов, следующих на курорты Черноморского побережья и в южные регионы России, в том числе в Кисловодск и Владикавказ.

В Ставропольском краевом клиническом перинатальном центре выполнено 879 процедур экстракорпорального оплодотворения (ЭКО). В центре за год родились 109 детей, включая пять двоен.

Более 3,5 тыс. сотрудников МЧС России будут участвовать в обеспечении безопасности Рождественских служб в храмах Дагестана. Накануне инспекторы государственного пожарного надзора проверили пожарную безопасность храмов и церквей.

В Невинномысске расходы на социальную сферу в 2026 году превысят 75% бюджета. На сферу образования будет направлено 52,1% средств. Это самая большая статья расходов: сюда войдет содержание и развитие школ, детских садов. На социальную политику — 15,6%.

Площадь новых садов в горно-долинной зоне Дагестана в 2025 году увеличилась в 4,5 раза, приблизившись к 80 га. Закладка интенсивных и суперинтенсивных садов проведена на площади 77,9 га: в Ахтынском (52 га), Рутульском (12,9 га), Ботлихском (8 га) и Гунибском (5 га) районах.