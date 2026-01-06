В Воронежской области движение следовавших в СКФО поездов восстановлено

Движение поездов на перегоне Евдаково - Сагуны в Воронежской области, следовавших на Юг и Северный Кавказ, в том числе Кисловодск и Владикавказ, восстановлено. Об этом сообщает пресс-служба Юго-Восточной железной дороги.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

«Пассажиры поездов, задержавшихся в пути более четырех часов, обеспечены питанием, в поездах поддерживался комфортный температурный режим. Железнодорожники предпринимают все необходимые меры, чтобы сократить отставание от графика»,— отметили в пресс-службе.

Как ранее сообщал «Ъ-Кавказ», к приостановке движения составов привело повреждение на перегоне Евдаково — Сагуны, которое вызвало отключение напряжения в контактной сети.

Задержаны поезда Владикавказ — Санкт-Петербург, Кисловодск — Москва, Санкт-Петербург — Имеретинский Курорт, Москва — Ростов, Воркута — Новороссийск, Москва — Адлер, Барнаул — Адлер, Краснодар — Москва, Анапа — Москва, Новороссийск — Москва и Россошь — Лиски.

Наталья Белоштейн