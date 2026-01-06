В Кисловодске из-за коммунальных аварий отключено отопление на 20 улицах

Из-за ремонта котла №1 на котельной по ул. Набережной, 1 и устранением утечки в центральном тепловом пункте по ул. Седлогорской, 95 в Кисловодске возможны перебои подачи горячей воды и отопления. Об этом в своем Telegram-канале сообщает глава города-курорта Евгений Моисеев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Отключения подачи горячего водоснабжения и центрального отопления возможны на более чем 20 улицах, детском санатории «Семицветик», детском саду №1 и СОШ №17.

Как отметил глава Кисловодска, аварийно-ремонтные работы планируется выполнить силами ООО «Теплоэнерго Кисловодск» до конца дня 6 января.

Наталья Белоштейн