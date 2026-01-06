В Ставропольском крае в аварии пострадал пенсионер

На 129 км автодороги Светлоград — Благодарный — Буденновск водитель автомобиля Hyundai не справился с управлением, и его машина вылетела с трассы и врезалась в земляной вал. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края.

Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края

В результате происшествия 67-летний водитель Hyundai с различными травмами доставлен в больницу.

Уточняется, что пострадавший имеет 34 года стажа вождения. За последние два года не привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД. На момент ДТП был трезв.

По факту ДТП проводится проверка.

Наталья Белоштейн