Власти Дагестана: программа передачи второго авто военным — фейк

Правительство Дагестана опровергло распространяющуюся в соцсетях и СМИ информацию о якобы утверждённой региональной программе добровольного отказа граждан от второго автомобиля в пользу Министерства обороны.

По данным пресс-службы правительства республики, в адрес администраторов телеграм-каналов и редакций поступает поддельный документ — несуществующее постановление о программе «Приближая победу».

«Официально заявляем — данная информация не соответствует действительности. Это очередной вброс, созданный вражеской пропагандой»,— говорится в сообщении властей.

Дагестанские власти подчеркнули, что достоверные сведения о деятельности регионального правительства публикуются только на официальных ресурсах.

Тат Гаспарян