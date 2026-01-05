Главные новости за 5 января. Кавказ

На Ставрополье в возрасте 66 лет скончался фотохудожник Алексей Заморкин, член Союза журналистов России и участник многочисленных российских и зарубежных выставок.

Ногайский районный суд Дагестана приговорил жителя Кизляра к шести годам лишения свободы за организацию кражи 205 т нефти на сумму свыше 10 млн руб.

Шестеро человек, включая двух несовершеннолетних, пострадали в результате лобового столкновения двух автомобилей в Грачевском округе Ставропольского края.

В Дагестане среднемесячная номинальная начисленная заработная плата выросла на 12,7% за восемь месяцев.

Гвардии полковник Эрик Селимов, командовавший 136-й отдельной гвардейской мотострелковой бригадой, погиб в автокатастрофе.

Министерство экономического развития Дагестана выбрало 47 проектов от 23 муниципальных образований республики для получения субсидий на общую сумму более 374 млн руб.

Невинномысск направит 3,6 млрд руб. на реализацию девяти муниципальных программ в рамках национальных проектов России в 2026 году.