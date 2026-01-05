В Кисловодске отловили 270 безнадзорных собак за год

Власти Кисловодска отловили 270 безнадзорных собак в 2025 году, потратив на программу по стерилизации, обработке и возврату животных почти 3 млн руб. Об этом сообщил мэр города Евгений Моисеев.

Отлов проводился по программе ОСВВ в плановом порядке по жалобам жителей и в местах скопления животных. Все мероприятия осуществлялись с соблюдением действующих требований и норм обращения с животными.

«Мероприятия направлены на снижение рисков для жителей и гостей города, предупреждение нападений и обеспечение санитарного порядка в общественных пространствах», — отметил градоначальник.

Отловленных собак направляли в приют временного содержания в Георгиевске, где животных обрабатывали и стерилизовали, после чего возвращали в места первоначального обитания.

«Стерилизация позволяет предупредить появление потомства у безнадзорных собак, что естественным образом способствует сокращению популяции бродячих собак. Сейчас это единственный законный механизм»,— пояснил Евгений Моисеев.

Мэр подчеркнул, что работу по программе продолжат в следующем году.

