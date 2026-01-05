В Северной Осетии 13 врачей получат миллион рублей за работу в селах

В Северной Осетии планируют трудоустроить 13 врачей по программе «Земский доктор» в 2026 году. Об этом сообщил глава республики Сергей Меняйло.

За время реализации проектов «Земский доктор» и «Земский фельдшер» в них приняли участие почти 300 медицинских работников Северной Осетии. Врачи получают стимулирующую выплату в размере 1 млн руб., а специалисты среднего звена — по 500 тыс. руб.

В программе отсутствуют возрастные ограничения. В конкурсном отборе могут участвовать как опытные медики, так и молодые специалисты. Главное условие контракта — отработать в сельской местности пять лет. Однако практика показывает, что большинство медиков остается и после истечения договора.

«Программы "Земский доктор" и "Земский фельдшер" помогают привлекать в сельскую местность высококвалифицированных специалистов и поддерживать медиков. Работу в этом направлении продолжим»,— отметил Сергей Меняйло.

Тат Гаспарян