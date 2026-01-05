На курорте Домбай ввели ограничения для автомобилистов из-за снегопадов
Администрация курортного поселка Домбай запретила парковку автомобилей ближе пяти метров к фасадам зданий из-за угрозы падения сосулек и снежных масс с крыш.
Фото: Татьяна Горд, Коммерсантъ
Власти обратились к жителям и гостям курорта с предупреждением о возросшей вероятности схода снега и наледи с кровель. Причиной опасной ситуации стали обильные осадки и перепады температуры воздуха.
Администрация призвала всех соблюдать повышенную осторожность при нахождении рядом с жилыми домами, особенно у входов в подъезды. Запрет на парковку распространяется на всю территорию поселка и действует до стабилизации погодных условий.