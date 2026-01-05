Трехэтажную школу 1974 года в Кисловодске полностью восстановят

Весной 2026 года в Кисловодске начнется капитальная реконструкция школы №15 с углубленным изучением отдельных предметов. Об этом сообщили в министерстве строительства Ставропольского края.

Финансирование работ обеспечат национальный проект «Молодежь и дети» и государственная программа региона «Развитие образования».

«Школа была построена в 1974 году, износ здания высокий, требуется полное восстановление. Проектная документация по объекту разработана, сейчас она находится на государственной экспертизе. Работы по реконструкции планируется начать весной 2026 года»,— рассказал министр строительства и архитектуры края Андрей Уваров.

Трехэтажное здание рассчитано на 880 учеников. В ходе реконструкции восстановят кровлю, фасад, оконные и дверные блоки. Также выполнят частичную перепланировку помещений с последующей отделкой.

Завершить все работы планируют в 2027 году.

Тат Гаспарян