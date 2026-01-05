Ставропольские библиотеки выдали читателям 1,7 млн книг

Ставропольская централизованная библиотечная система подвела итоги работы за 2025 год. Городские библиотеки выдали читателям более 1,7 млн экземпляров печатных изданий, сообщили в администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

За год библиотеки оформили 77622 абонемента. Горожане посещали учреждения в поисках новых произведений и важных документов 559254 раза.

«В 2025 году библиотеки города выдали 77622 абонемента, а читатели приходили за новыми историями и важными документами 559254 раза. Богатая событийная программа также радовала жителей Ставрополя. За год сотрудники СЦБС провели около 3 тысяч мероприятий, которые в общей сложности посетили 61,5 тысячи человек»,— рассказал глава Ставрополя Иван Ульянченко.

Посетители городских библиотек интересуются не только печатными изданиями и документами, но и информационными материалами на других носителях. Однако традиционные бумажные книги остаются востребованными — в 2025 году их выдано свыше 1,7 млн экземпляров.

Тат Гаспарян