Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Ставропольские библиотеки выдали читателям 1,7 млн книг

Ставропольская централизованная библиотечная система подвела итоги работы за 2025 год. Городские библиотеки выдали читателям более 1,7 млн экземпляров печатных изданий, сообщили в администрации города.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

За год библиотеки оформили 77622 абонемента. Горожане посещали учреждения в поисках новых произведений и важных документов 559254 раза.

«В 2025 году библиотеки города выдали 77622 абонемента, а читатели приходили за новыми историями и важными документами 559254 раза. Богатая событийная программа также радовала жителей Ставрополя. За год сотрудники СЦБС провели около 3 тысяч мероприятий, которые в общей сложности посетили 61,5 тысячи человек»,— рассказал глава Ставрополя Иван Ульянченко.

Посетители городских библиотек интересуются не только печатными изданиями и документами, но и информационными материалами на других носителях. Однако традиционные бумажные книги остаются востребованными — в 2025 году их выдано свыше 1,7 млн экземпляров.

Тат Гаспарян

Новости компаний Все