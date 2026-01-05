Двое погибли в ДТП в Шпаковском округе

В Шпаковском округе в результате съезда автомобиля в кювет и опрокидывания погибли два человека — 22-летний водитель и девушка-пассажир. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Ставрополья.

Фото: Госавтоинспекция Ставрополья

ДТП произошло 4 января около 17:00 на четвертом километре дороги Ставрополь-Новотроицкое-Изобильное. Водитель Lada Granta, направлявшийся в сторону поселка Приозерный, потерял контроль над машиной и съехал в правый кювет. Автомобиль опрокинулся и врезался в дерево.

На месте происшествия скончались 22-летний водитель и девушка-пассажир, личность которой устанавливается. Молодой человек за два года четыре раза привлекался к административной ответственности.

На момент аварии дорожное покрытие было мокрым, снежных отложений не наблюдалось.

Тат Гаспарян