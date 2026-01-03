В Пролетарском районе Ростова задержан пьяный водитель без прав

В Ростове-на-Дону водитель без прав в состоянии алкогольного опьянения врезался в препятствие на пр. Театральном. Об этом сообщила пресс-служба региональной Госавтоинспекции.

По информации ведомства, инцидент произошел 2 января 2026 года на пр. Театральном около дома № 4 в Пролетарском районе. 27-летний гражданин за рулем автомобиля ВАЗ-2109 по предварительным данным совершил наезд на препятствие.

Пострадавших в результате аварии нет. При проверке у автомобилиста обнаружили признаки алкогольного опьянения. Также выяснилось, что водительское удостоверение он никогда не получал.

В отношении нарушителя составлен протокол по ч. 3 ст. 12.8 Кодекса об административных правонарушениях (управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, и не имеющим права управления транспортными средствами).

Сотрудники полиции выясняют все детали происшествия.

Валентина Любашенко