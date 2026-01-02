В Сочи ищут упаковщика десертов за 128 тысяч рублей

Россияне смогут заработать от 70 до 200 тыс. руб. в период новогодних праздников, свидетельствуют данные сервисов «Работа.ру» и «Подработка», имеющихся в распоряжении РИА Новости. В частности, одна из высокооплачиваемых вакансий размещена в Сочи.

На Сахалинском горнолыжном курорте инструкторам по горным лыжам предлагают доход до 200 тыс. руб. В Тамбове курьерам обещают до 160 тыс. руб. при работе от четырех часов в день с доставкой продуктов и товаров первой необходимости.

В Сочи требуются упаковщики десертов и сладких наборов с зарплатой до 128 тыс. руб., обязанности включают приемку, выгрузку и комплектацию заказов. В Москве для детских аниматоров предусмотрена оплата до 80 тыс. руб., с предварительным обучением. В Казани продавцу-кассиру магазина пиротехники предлагают до 70 тыс. руб., включая консультирование покупателей и учет товара.

Сервис «Работа.ру» ранее отмечал, что каждый третий россиянин планирует трудиться в новогодние праздники.

Вячеслав Рыжков