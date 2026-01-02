В Дагестане из-за снегопада закрыли дорогу через Гинухский перевал

В Дагестане автомобильная дорога «Тлядал — Бежта — Кидеро» в Гинухском перевале закрыта с вечера 1 января из-за обильного снегопада. Об этом сообщает пресс-служба «Дагестанавтодор».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Движение транспорта приостановлено на отрезке с 12-го по 25-й км в Бежтинском участке и Цунтинском районе. По данным дорожников, толщина снежного покрова местами превышает 1 м. Для устранения последствий непогоды к месту происшествия направили три бульдозера ДТ-75 и шнекороторный снегоочиститель на базе трактора. Службы переведены в усиленный режим.

Автомобилистов призывают воздержаться от поездок в направлении Гинухского перевала и использовать альтернативные маршруты. Кроме того, водителей просят соблюдать осторожность и не выезжать без крайней необходимости.

Константин Соловьев