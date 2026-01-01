Главные новости за 1 января. Кавказ

В 2026 году в Лермонтове начнется благоустройство сквера «Елочки». Для проведения комплекса работ выделили более 32 млн руб.

В Ставропольском крае в новогоднюю ночь родилось 13 детей.

В предгорных районах Кабардино-Балкарии ожидается сильный снегопад. До конца суток 1 января, а также 2 января в предгорных районах региона сохранится вероятность возникновения ЧС, которые связаны с обрывами линий связи и электропередачи, повалом деревьев.

На автодороге «Губден-Леваши» в Карабудахкентском районе Дагестана в аварии пострадали семь человек, в том числе и пятилетний ребенок. Предварительно, вблизи населенного пункта Гурбуки столкнулись пассажирская «Газель» и «Лада Приора».

По итогам 2025 года в Махачкалинском морском торговом порту перевалка сухих и наливных грузов увеличилась на 15% до 3,2 млн тонн грузов. В 2024 году показатель составлял около 2,87 млн т, сообщили в пресс-службе порта.