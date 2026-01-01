В Новороссийске включили сирены из-за угрозы атаки БПЛА

В Новороссийске звучит сирена — подан сигнал «Внимание всем» в связи с угрозой атаки беспилотных летательных аппаратов, сообщает глава города-героя Андрей Кравченко в своем Telegram-канале. Жителям и гостям города рекомендуется сохранять спокойствие и строго следовать мерам безопасности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Управление гражданской защиты Краснодара Фото: Управление гражданской защиты Краснодара

Тем, кто находится в помещениях, следует отойти от окон и укрыться в комнатах без окон или со сплошными стенами. Находящимся на улице необходимо укрыться в цокольных этажах ближайших зданий либо в подземных переходах и парковках. Запрещается использовать автомобили в качестве укрытия, а также находиться на открытых пространствах, особенно вблизи моря.

Гражданам напоминают о недопустимости съемки и публикации фото- и видеоматериалов, связанных с отражением атаки и работой специальных служб. Отмена сигнала будет объявлена дополнительно.

Согласно данным Минобороны России, с 8:00 до 16:00 по московскому времени было перехвачено и уничтожено 58 беспилотников. Больше всего — 24 — сбили над Белгородской областью. Также 13 беспилотников уничтожили над Крымом, 10 — над Азовским морем, пять — над Татарстаном и три — над Краснодарским краем. По одному беспилотнику перехватили над Курской, Липецкой и Ростовской областями.

Мария Удовик