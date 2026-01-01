В Новороссийске действует режим угрозы атаки БПЛА

В Новороссийске введен режим угрозы атаки беспилотных летательных аппаратов, сообщает глава города-героя Андрей Кравченко в своем Telegram-канале. Информация доведена до населения через систему оповещения.

Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ

В случае включения сирен жители и гости города должны незамедлительно принять меры предосторожности. При нахождении в доме рекомендуется не подходить к окнам и укрываться в помещениях без окон или в комнатах, не ориентированных в сторону моря.

Тем, кто находится на улице, следует переместиться в подземные переходы, парковки либо цокольные этажи зданий. Использование личного автотранспорта в качестве укрытия запрещено. Также не рекомендуется находиться у фасадов многоквартирных домов.

Граждан призывают сохранять спокойствие и следовать официальным инструкциям. Отмена сигнала будет произведена после того, как ситуация будет признана безопасной.

В период с 8:00 до 16:00 по московскому времени дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 58 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Наибольшее количество БПЛА было зафиксировано и нейтрализовано над территорией Белгородской области — 24 единицы. Значительное число перехватов также пришлось на Республику Крым, где уничтожено 13 беспилотников, и акваторию Азовского моря — 10 аппаратов.

Кроме того, пять БПЛА были сбиты над территорией Республики Татарстан, три — над Краснодарским краем. По одному беспилотному летательному аппарату уничтожено над Курской, Липецкой и Ростовской областями. Все перехваты осуществлены в рамках дежурства сил ПВО, угрозы для населения и объектов инфраструктуры предотвращены.

Мария Удовик