В Нефтекумском округе автомобилист погиб, опрокинувшись в кювет

В Нефтекумском округе Ставропольского края автомобилист погиб в ДТП с опрокидыванием. Авария случилась утром 1 января на автодороге «Кочубей-Нефтекумск-Зеленокумск-Минеральные Воды», сообщили в госавтоинспекции по региону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Предварительно, водитель «Лада Гранта» слишком разогнался, из-за чего потерял управление машиной. Транспортное средство съехало в кювет, где опрокинулось.

Водитель легковушки скончался на месте. Детальные обстоятельства происшествия уточняются.

Мария Хоперская