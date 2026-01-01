В Нефтекумском округе автомобилист погиб, опрокинувшись в кювет
В Нефтекумском округе Ставропольского края автомобилист погиб в ДТП с опрокидыванием. Авария случилась утром 1 января на автодороге «Кочубей-Нефтекумск-Зеленокумск-Минеральные Воды», сообщили в госавтоинспекции по региону.
Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ
Предварительно, водитель «Лада Гранта» слишком разогнался, из-за чего потерял управление машиной. Транспортное средство съехало в кювет, где опрокинулось.
Водитель легковушки скончался на месте. Детальные обстоятельства происшествия уточняются.