В Адыгее в новогоднюю ночь родились семь детей

В республиканском перинатальном центре Майкопа в новогоднюю ночь появились на свет семь младенцев — четыре мальчика и три девочки. Об этом сообщил глава Адыгеи Мурат Кумпилов в социальных сетях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: глава Адыгеи Мурат Кумпилов Фото: глава Адыгеи Мурат Кумпилов

Первым в наступившем году появился мальчик весом 3150 граммов и ростом 51 сантиметр. Вторым младенцем стала девочка с весом 2990 граммов и ростом 50 сантиметров. «Пусть они растут здоровыми и счастливыми, на радость родителям и всем нам!» — написал господин Кумпилов.

Руководитель региона также поделился итогами рождаемости за прошедший год. По предварительным данным, в медицинских учреждениях Адыгеи в 2024 году появились 3448 детей, включая 28 пар близнецов.

Наталья Решетняк