На Кубани за сутки родились 107 детей

За сутки в Краснодарском крае появились на свет 107 детей — 59 девочек и 48 мальчиков. Об этом сообщил министр здравоохранения региона Евгений Филиппов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

Большинство младенцев родилось в Краснодаре — 74 ребенка, в Сочи — 17 малышей, в Апшеронском районе — трое, в Новороссийске — один.

«От всей души поздравляю родителей с появлением на свет малышей! Пусть ваши детки растут здоровыми, крепкими и счастливыми!» — написал глава ведомства в своем Telegram-канале.

Наталья Решетняк