На Кубани за сутки родились 107 детей
За сутки в Краснодарском крае появились на свет 107 детей — 59 девочек и 48 мальчиков. Об этом сообщил министр здравоохранения региона Евгений Филиппов.
Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края
Большинство младенцев родилось в Краснодаре — 74 ребенка, в Сочи — 17 малышей, в Апшеронском районе — трое, в Новороссийске — один.
«От всей души поздравляю родителей с появлением на свет малышей! Пусть ваши детки растут здоровыми, крепкими и счастливыми!» — написал глава ведомства в своем Telegram-канале.