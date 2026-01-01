Мэр Новороссийска: новогодняя ночь прошла без серьезных происшествий

Новогодняя ночь в Новороссийске прошла спокойно, без серьезных ЧП, сообщил в соцсетях мэр Андрей Кравченко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Полина Решетняк Фото: Полина Решетняк

По его данным, за праздничную ночь служба экстренного реагирования «112» получила 486 обращений от жителей. Все заявки приняты в работу и находятся под контролем профильных ведомств.

Согласно данным оперативных служб, возгораний не произошло. Зарегистрировано 13 дорожно-транспортных происшествий. Спасательная служба выезжала дважды. Пострадавших нет.

«Благодарю оперативные службы за профессиональную и слаженную работу в праздничную ночь», — написал глава города.

Андрей Кравченко также выразил признательность защитникам города. «Ваша самоотверженность, мужество и преданность долгу — залог безопасности и спокойствия жителей города-героя», — отметил мэр.

Наталья Решетняк