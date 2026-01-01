Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Аэропорт Краснодара возобновил работу после ограничений из-за атак БПЛА

Ограничения на прием и выпуск самолетов в аэропорту Краснодара сняты. Об этом 1 января сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

Фото: Пресс-служба группы компаний «Аэродинамика»

«Аэропорт Краснодар (Пашковский). Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов»,— написал он в Telegram-канале.

Работа авиагавани была приостановлена в 00:42 мск и возобновилась в 7:52 мск. Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов.

Наталья Решетняк

