Главные новости за 31 декабря. Кавказ

Спортсмены из Ставропольского края завоевали в 2025 году 501 медаль: 40 наград международного уровня и 461 награду российских турниров.

В Ставропольском крае из-за сильного ветра с мокрым снегом 15 населенных пунктов остались без света. Непогода привела к обрыву линий электропередач. В аварийно-восстановительных работах задействовали 22 ремонтных бригады и 25 единиц спецтехники.

В Ставропольском крае в ДТП пострадали три человека. Авария случилась днем 30 декабря на автодороге «Ставрополь-Изобильный-Новоалександровск-Красногвардейский». В результате случившегося в больницу доставили водителя и 33-летнего пассажира CHERY TIGGO, а также 43-летнего пассажира HAVAL.

Аварийное отключение электроэнергии оставило без света более 200 населенных пунктов в Дагестане. Отключения коснулись десяти районов региона. Для аварийно-восстановительных работ привлекли 11 бригад энергетиков и 11 единиц техники.

На реконструкцию пешеходного моста через реку Ольховку в Кисловодске потратили более 11 млн руб.