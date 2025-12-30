Главные новости за 30 декабря. Новороссийск

Илья Пермяков, исполнявший обязанности замглавы по внутренней политике Новороссийска, вернулся из зоны СВО на работу в городскую мэрию. Бывший и.о. замглавы по внутренней политике сложил полномочия в июне текущего года.

Темп роста заработной платы в Новороссийске оказался одним из самых высоких в Краснодарском крае по итогам 2025 года. Среднемесячная зарплата на крупных и средних предприятиях Новороссийска составила 97,5 тыс. руб.

Каспийский трубопроводный консорциум временно остановил операции по перевалке нефти на морском терминале в Новороссийске в связи с ухудшением погодных условий. На процесс отгрузки нефти оказали влияние последствия атаки Вооруженных сил Украины с использованием безэкипажного катера, направленной на выносное причальное устройство консорциума в ноябре. Это касается ВПУ-2, которое получило значительные повреждения в результате удара со стороны киевского режима.

За прошедшие месяцы 2025 года в Новороссийске получили повреждения в результате атак киевского режима более 650 квартир и свыше 50 частных домовладений. За весь период администрация города оказала помощь в оформлении документов на получение компенсационных выплат 1739 гражданам.

В предстоящем году в Новороссийске запланировано начало строительных работ по созданию очистных сооружений в районе Алексино. Также предусмотрено обустройство системы канализации в центральной части города и реализация ряда других инициатив, проектирование которых завершится в 2025 году. В следующем году также стартуют мероприятия по канализации района улиц Раевского и Фабричной.

Власти Новороссийска приняли решение организовать бесплатный тариф на муниципальных парковках в период с 1 по 11 января. Контроль за исполнением постановления возложили на заместителя главы города Александра Гаврикова.