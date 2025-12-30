Главные новости за 30 декабря. Кавказ

В Кабардино-Балкарской Республике был уничтожен диверсант, который пытался взорвать газораспределительную систему. ФСБ установила личность и местонахождение мужчины в Нальчике.

Арбитражный суд Карачаево-Черкесии удовлетворил иск прокуратуры республики. Суд признал незаконными начисления филиала ПАО «Россети Северный Кавказ» за электроэнергию. Сумма составила свыше 232 млн руб.

В Дагестане сына депутата отправили в СИЗО за дебош. Кумторкалинский районный суд арестовал двух подозреваемых в хулиганстве. Им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца — до 29 февраля 2026 года включительно.

В Кисловодске открыли бассейн за 220 млн рублей после 34-летнего простоя. Строители возвели двухэтажный спорткомплекс на территории гимназии №19.

Северо-Кавказская пригородная пассажирская компания (СКППК) повысит тарифы на пригородные поезда в регионах СКФО с 1 января 2026 года. Компания обосновывает рост цен необходимостью покрыть расходы на топливо, ремонт подвижного состава и инфляцию.

Прокуратура Ставропольского края направила в суд дело против директора строительной компании, который обвиняется в хищении 1,7 млн руб. при благоустройстве сквера в центре Ессентуков.