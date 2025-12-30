Более 12 тысяч жителей Ставрополья трудоустроены в сфере креативных индустрий

В Ставропольском крае планируют к 2036 году увеличить долю креативных индустрий в валовом региональном продукте до 7,5%, а занятость в отрасли — до 10% от общего числа работающих в регионе. Об этом сообщил министр экономического развития региона Антон Доронин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По данным чиновника, в крае действуют 7,4 тыс. субъектов малого и среднего предпринимательства в сфере креативных индустрий. По состоянию на октябрь 2025 года в отрасли трудятся более 12,1 тыс. человек.

Константин Соловьев