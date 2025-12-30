Ставрополье в 2025 году восстановило 54 га лесов по нацпроекту

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров объявил в Telegram-канале о восстановлении 54 га лесов в рамках нацпроекта «Экологическое благополучие». С начала года специалисты высадили около 85 тыс. молодых деревьев на территориях семи лесничеств: Георгиевского, Курского, Дивенского, Изобильненского, Ставропольского, Невинномысского и Нижне-Кумского. Работы разделили на естественное восстановление на 36,4 га и искусственные посадки на 17,6 га в Дивенском, Ессентукском, Кисловодском и Левокумском лесничествах.

Фото: Пресс-служба губернатора Ставропольского края

Жители края активно поддержали инициативу. Участники экологической акции «Сохраним природу Ставрополья» высадили еще 27 тыс. саженцев по всему региону. Ранее в 2025 году акция собрала около 40 тыс. деревьев и кустарников в большинстве районов, включая Бештаугорский лесхоз, где посадили 1,7 тыс. саженцев. За семь лет площадь лесов в малолесном Ставрополье выросла на 370 га, лесной фонд занимает 1,6% территории.

Владимир Владимиров акцентировал развитие экотуризма. Специалисты обследовали 23 природных заказника и определили их как точки притяжения для туристов. Губернатор поручил создать удобные маршруты с сохранением природного баланса. Сейчас в крае действуют пять экотроп общей протяженностью 46 км в заказниках «Стрижамент», «Сотниковский», «Сафонова дача», «Александровский» и «Эммануэльевском урочище». На семи ООПТ рядом со Ставрополем установили 76 туристских знаков.

В 2026 году продолжат посадки с весны. Регион создаст охранные зоны для девяти памятников природы, чтобы защитить их от застройки и ущерба. Губернатор Владимиров ранее обсудил лесовосстановление с вице-премьером Дмитрием Патрушевым: край ежегодно закладывает не менее 54 га, включая восточные районы и КМВ. Минприроды края курирует работы.

Станислав Маслаков