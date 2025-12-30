Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
В Дагестане коммунальные службы переходят на повышенный режим работы

В Дагестане коммунальные службы перейдут на повышенный режим работы в новогодние праздники. Об этом сообщает пресс-служба правительства республики.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

В регионе состоялось заседание оперативного штаба по подготовке коммунальной инфраструктуры. Власти обсудили меры по обеспечению бесперебойной подачи газа, электричества и воды. Особое внимание участники сделали на качестве связи с населением и скорости реагирования на обращения граждан.

Константин Соловьев

