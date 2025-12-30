Суд оставил без рассмотрения иск к подрядчику больницы Кисловодска на 238 млн рублей

Арбитражный суд Ставропольского края оставил без рассмотрения иск министерства строительства и архитектуры региона к ООО «Магистраль» о взыскании неустойки в размере 238 млн руб. за нарушение сроков выполнения работ по реконструкции Кисловодской городской больницы.

Спор касался государственного контракта от 26 октября 2022 года на общую сумму 1,5 млрд руб. Договор предусматривает выполнение подрядных работ по реконструкции и модернизации Кисловодской городской больницы — строительство нового корпуса с операционным блоком и приемным отделением.

Проект предусматривал возведение трехэтажного здания с подвалом и техническим этажом, включающего приемное отделение, реанимацию на 24 койки, операционное отделение на 10 залов и стерилизационное отделение. Также планировалось строительство подземного и наземного переходов между корпусами.

В ходе разбирательства выяснилось, что в июле 2022 года в проектное задание внесли изменения, потребовавшие повторного прохождения госэкспертизы. Положительное заключение получили 22 июля 2022 года.

Причиной отказа в рассмотрении дела стала неявка истца на судебные заседания 18 ноября и 16 декабря 2025 года. Представители министерства не подали ходатайство о рассмотрении спора в их отсутствие и не сообщили о причинах неявки. Ответчик, в свою очередь, не настаивал на рассмотрении дела по существу.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Магистраль» зарегистрировано в Москве в 2008 году. Компания занимается строительством жилых и нежилых зданий. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Выручка компании за 2023 год составила 3,3 млрд руб., прибыль — 147,9 млн руб. Учредитель общества — Ислам Эстамиров.

Суд отметил, что пассивное поведение стороны в арбитражном процессе может свидетельствовать о незаинтересованности в принятии судебных актов в ее пользу. В соответствии с пунктом 9 части 1 статьи 148 Арбитражного процессуального кодекса, при повторной неявке истца без уважительных причин суд вправе оставить заявление без рассмотрения.

Министерство сохраняет право повторно обратиться в арбитражный суд с аналогичным иском после устранения обстоятельств, послуживших основанием для отказа в рассмотрении дела.

Ранее Арбитражный суд Ставропольского края отказал министерству строительства и архитектуры региона во взыскании 46,9 млн руб. пени с московского ООО «Магистраль» за нарушение сроков госконтракта на реконструкцию больницы.

Тат Гаспарян