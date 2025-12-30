Музыка народов мира, новогодние спектакли и «Буратино»

В новогодние каникулы в Новороссийске пройдет ряд праздничных событий для жителей и гостей всех возрастов. Подборка новогодних мероприятий — в афише «Ъ-Новороссийск».

Какие спектакли посетить

31 декабря в 22:00 в концерт-холле Familia в Новороссийске пройдет концерт музыки народов мира Spanish Style. Новогоднюю ночь можно будет встретить с шоу фламенко Passion под песни кавер-группы Bombay.

Стоимость билета — от 8800 руб. (18+)

3 января в 20:00 в концерт-холле Familia пройдет концерт артиста Мурата Тхагалегова. Гости вживую услышат его хиты «Калым», «На дискотеку» и «Темная ночь». Организаторы обещают полное погружение в позитив и атмосферу Кавказа.

Стоимость билета — от 2200 руб. (12+)

На что сходить в театр

3 января в 14:00 и 5 января в 12:00 в городском театре Новороссийска состоится спектакль «Морозко» в исполнении театра-постановщика ТЮЗ «Альбатрос». Сказка о добре и зле, известная каждому, обретет новый сюжет, сказано в аннотации.

Стоимость билета — от 400 руб. (0+)

5 января в 19:00 на сцене Гортеатра Новороссийска покажут комедийный спектакль «Невеста из Имеретии» режиссера Евгения Кушпеля. Музыкальную комедию с грузинским акцентом демонстрируют в городе не впервые, но она не теряет своей популярности.

Стоимость билета — от 500 руб. (12+)

7 января в 15:00 и 18:00 в Городском театре жители и гости Новороссийска могут посетить балет «Щелкунчик». Постановщиком является русский классический театр балета Валентина Грищенко. «Щелкунчик» — одно из самых узнаваемых произведений Петра Чайковского, которое остается востребованным и сегодня. Поистине рождественская история берет свое начало в далеком 1890 году, и совсем скоро новороссийцы смогут увидеть ее на театральной сцене.

Стоимость билета — от 1500 руб. (6+)

10 января в 19:00 в городском театре Новороссийска состоится спектакль «Преступник поневоле». Это комедия Дамира Салимзянова в постановке Даниила Безносова. В центре сюжета — колония бывших землян, живущая в далекой галактике. О ней внезапно вспоминает Земная империя.

Стоимость билета — от 500 руб. (16+)

Какие шоу посмотреть

3 января в 10:30 и 12:30, а также 7 января в 10:30 в городском театре Новороссийска состоится интерактивное новогоднее шоу «Дед Мороз и счастье для Тимоши». Это сказка с известными героями — сереньким Волчком, Медвежонком, Дедом Морозом и Снегурочкой — о дружбе, счастье и настоящем новогоднем чуде. На шоу будет интересно не только детям, но и их родителям, обещают организаторы.

Стоимость билета — от 1000 руб. (0+)

8 января в 19:00 на сцене городского театра пройдет популярное шоу «Однажды в России» с его знаменитыми участниками. Артисты представят комедийные скетчи и юмористические истории, знакомые каждому, кто был «однажды в России».

Стоимость билета — от 2500 руб. (16+)

Что посмотреть в кино

В период новогодних праздников новороссийцы смогут увидеть на больших экранах ожидаемые премьеры — «Чебурашка 2», «Буратино» и экранизацию «Простоквашино», а также российскую интерпретацию «Одна дома» и ряд других кинолент.

1 января состоится премьера семейного фильма в жанре фэнтези «Буратино» в главных ролях с Виталией Корниенко, Александром Петровым и Федором Бондарчуком. Папа Карло находит волшебный ключ и загадывает единственное заветное желание — обрести сына. Маленький Буратино отправится в путешествие, за которым можно будет наблюдать в кинозале.

Стоимость билета — от 300 руб. (6+)

1 января пройдет еще одна премьера, которую ждали поклонники первого фильма о Чебурашке. «Чебурашка 2» — продолжение истории о приключениях Чебурашки и Гены, которые узнают, что их дом планируют снести для строительства парка развлечений.

Стоимость билета — от 300 руб. (6+)

С 1 января новороссийцы смогут посмотреть еще один новый фильм — свежую экранизацию советской классики «Простоквашино» режиссера Сарика Андреасяна. В киноленте снялись Иван Охлобыстин, Павел Прилучный, Роман Панков, Марина Федункив, Тимур Батрутдинов и другие представители российского шоу-бизнеса.

Стоимость билета — от 300 руб. (6+)

В период праздников также будут показывать новую часть традиционной новогодней истории «Елки 12» с Дмитрием Нагиевым, Андреем Рожковым, Дмитрием Журавлевым и Рузилем Минекаевым.

Стоимость билета — от 300 руб. (12+)

Еще один новогодний фильм, заслуживающий внимания — «Одна дома» с Виталией Корниенко и Романом Курцыным в главных ролях. У молодого инженера зреет план ограбить несколько элитных квартир, и в сообщники на предстоящую новогоднюю ночь он берет хитрую девочку Стефанию, которая мечтает сделать праздничный подарок маме.

Стоимость билета — от 300 руб. (12+)

Куда сходить с ребенком на елку

31 декабря в 11:00 и 16:00, а также 4 января в 11:00 и 16:00 в городском дворце культуры Новороссийска пройдет новогодний спектакль «Баба Яга и волшебный сундук».

Стоимость билета — от 700 руб. (6+)

2 января в 14:00, 4 и 6 января в 12:00 в гортеатре Новороссийска состоится детский музыкальный спектакль «Приключения в Изумрудном городе». Юные зрители смогут погрузиться в атмосферу волшебства и узнать ценность настоящей дружбы.

Стоимость билета — от 400 руб. (0+)

5 января в 15:00 в конгресс-холле Абрау-Дюрсо начнется интерактивный спектакль «Как Гринч Новый год спасал». Маленькие новороссийцы помогут Эльфу и Олафу спасти Деда Мороза от Гринча, а также попробуют вернуть зеленому чудищу доброту и радость.

Стоимость билета — от 1000 руб. (0+, рекомендованный возраст от 4 до 10 лет).

