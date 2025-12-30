Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Житель Ставрополья получил два года исправительных работ за вырубку 41 дерева

Шпаковский районный суд Ставропольского края вынес обвинительный приговор местному жителю. Суд признал его виновным в незаконной рубке деревьев, не входящих в лесные насаждения, в особо крупном размере — по ч. 3 ст. 260 УК РФ. Гражданин получил два года лишения свободы, но суд заменил их принудительными работами на тот же срок по ч. 2 ст. 53.1 УК РФ. Кроме того, с него удержат 10% зарплаты в доход государства, а сам он возместит администрации Шпаковского муниципального округа 213 474 руб. материального ущерба, сообщает объединенная пресс-служба судов Ставрополья.

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Мужчина рубил деревья с октября 2024-го по январь 2025 года в хуторе Кожевников Шпаковского округа. Он действовал без разрешения, чтобы расчистить участок под расширение огорода. За четыре месяца он срубил ровно 41 дерево. Эти насаждения не относились к лесному фонду, но их вырубка нанесла вред муниципалитету. Сумма ущерба составила именно 213 474 рубля — суд взыскал ее полностью.

Приговор пока не вступил в силу, поэтому гражданин может обжаловать его. Инцидент типичен для Ставрополья, где власти активно борются с незаконными рубками. В 2022 году Шпаковский суд уже рассматривал похожее дело — тогда ставрополец рубил деревья на 350 тыс. рублей, прокуратура направила материалы в суд. В том случае ущерб оценили в крупный размер, но детали наказания не разгласили. Аналогичные случаи фиксируют по краю регулярно: в Ипатовском районе судили строителя за вырубку, а прокуратура Ставрополья сообщала о делах с ущербом свыше 800 тыс. руб. В 2023–2025 годах по ст. 260 УК РФ осудили десятки человек в крае. Ущербы варьировались от 100 тыс. до 1,9 млн рублей, как в алтайском деле с 40 пихтами. Суды часто заменяют тюрьму на работы, но взыскивают ущерб.

