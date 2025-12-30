В Дагестане шесть школ закрыли на карантин из-за гриппа

В Дагестане за период за прошедшую неделю зарегистрировали более 3,7 тыс. случаев острых респираторных вирусных инфекций, что на 28% ниже эпидемического порога. Об этом сообщает пресс-служба республиканского управления Роспотребнадзора.

Отмечается, что превышения недельных эпидемических порогов не отметили ни на одной административной территории республики. Однако по сравнению с аналогичным периодом 2024 года заболеваемость гриппом и ОРВИ выросла на 29% — с 2,6 тыс. до 3,7 тыс. случаев. Параллельно в регионе фиксируется рост внебольничных пневмоний. За последнюю неделю декабря выявлено 567 случаев с показателем, что на 3% больше предыдущей недели и на 5% выше уровня 2024 года.

С начала эпидемического сезона в Дагестане лабораторно подтверждено свыше 1,2 тыс. случаев гриппа. Наиболее распространен вирус гриппа А нетипированный — 789 случаев. Также выявлены 348 случаев гриппа А H3N2, 48 случаев гриппа А H1N1 и 32 случая гриппа В.

Константин Соловьев