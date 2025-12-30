Более 20 тысяч пассажиров встретят Новый год в поездах на СКЖД
Более 20 тыс. пассажиров встретят 2026 год в поездах дальнего следования на Северо-Кавказской железной дороге. Об этом сообщает пресс-служба СКЖД.
Фото: Алексей Мальгавко, Коммерсантъ
За несколько часов до наступления 2026 года из Ростова-на-Дону отправятся составы к курортам Черноморского побережья, Кавказских Минеральных Вод и в центральные регионы России.
Пригородные поезда будут курсировать между крупными и малыми населенными пунктами до позднего вечера 31 декабря. Движение возобновится утром 1 января.
Как следует из сообщения, для пассажиров подготовили украшенные вокзалы и составы, новогодняя музыка и поздравления от начальников поездов. Кроме того, детям до 10 лет проводники вручат сладкие подарки.