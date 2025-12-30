Санаторий Железноводска получил премию правительства РФ за туризм

Правительство России наградило Железноводск за выдающиеся успехи в туристической отрасли. Особое признание получил инновационный проект «Санаторий XXI века». Об этом сообщил мэр города Евгений Бакулин в своем telegram-канале.

«Этот проект не просто получил высокую оценку, но и был удостоен престижной премии, что подчеркивает его значимость и инновационность»,— отметил руководитель муниципалитета.

По информации Бакулина, автором концепции и детальной презентации стала Татьяна Александровна Пронина. Именно ее работа позволила представить инициативу на федеральном уровне и добиться признания от правительственных структур.

Валентина Любашенко