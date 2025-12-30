Муниципальные парковки Новороссийска станут бесплатными в период праздников

Власти Новороссийска приняли решение организовать бесплатный тариф на муниципальных парковках в период с 1 по 11 января. Постановление №6564 опубликовано на сайте администрации города.

Бесплатный тариф начнет свою работу с 00:00 1 января и продлится до 00:00 11 января. В документе, подписанном Андреем Кравченко, указывается, что право на бесплатное размещение транспорта распространяется на всех жителей и гостей Новороссийска во время новогодних каникул.

Муниципальные парковки располагаются по следующим адресам:

ул. Леднева

ул. Коммунистическая

ул. Жуковского (железнодорожный вокзал)

ул. Козлова (район Центрального рынка)

ул. Карла Маркса (участок от ул. Свободы до ул. Рубина)

ул. Новороссийской Республики (участок от ул. Мира до ул. Советов)

ул. Губернского (участок от ул. Свободы до ул. Рубина)

ул. Сипягина (участок от ул. Бирюзова до ул. Верейского)

ул. Советов (район домов №19 и №21)

Анапское шоссе (участок от ул. Магистральная и Кутузовская до ул. Московская

Контроль за исполнением постановления возложили на заместителя главы города Александра Гаврикова. Постановление вступило в силу со дня его опубликования.

София Моисеенко