Муниципальные парковки Новороссийска станут бесплатными в период праздников
Власти Новороссийска приняли решение организовать бесплатный тариф на муниципальных парковках в период с 1 по 11 января. Постановление №6564 опубликовано на сайте администрации города.
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
Бесплатный тариф начнет свою работу с 00:00 1 января и продлится до 00:00 11 января. В документе, подписанном Андреем Кравченко, указывается, что право на бесплатное размещение транспорта распространяется на всех жителей и гостей Новороссийска во время новогодних каникул.
Муниципальные парковки располагаются по следующим адресам:
- ул. Леднева
- ул. Коммунистическая
- ул. Жуковского (железнодорожный вокзал)
- ул. Козлова (район Центрального рынка)
- ул. Карла Маркса (участок от ул. Свободы до ул. Рубина)
- ул. Новороссийской Республики (участок от ул. Мира до ул. Советов)
- ул. Губернского (участок от ул. Свободы до ул. Рубина)
- ул. Сипягина (участок от ул. Бирюзова до ул. Верейского)
- ул. Советов (район домов №19 и №21)
- Анапское шоссе (участок от ул. Магистральная и Кутузовская до ул. Московская
Контроль за исполнением постановления возложили на заместителя главы города Александра Гаврикова. Постановление вступило в силу со дня его опубликования.