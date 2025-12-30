Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Муниципальные парковки Новороссийска станут бесплатными в период праздников

Власти Новороссийска приняли решение организовать бесплатный тариф на муниципальных парковках в период с 1 по 11 января. Постановление №6564 опубликовано на сайте администрации города.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Бесплатный тариф начнет свою работу с 00:00 1 января и продлится до 00:00 11 января. В документе, подписанном Андреем Кравченко, указывается, что право на бесплатное размещение транспорта распространяется на всех жителей и гостей Новороссийска во время новогодних каникул.

Муниципальные парковки располагаются по следующим адресам:

  • ул. Леднева
  • ул. Коммунистическая
  • ул. Жуковского (железнодорожный вокзал)
  • ул. Козлова (район Центрального рынка)
  • ул. Карла Маркса (участок от ул. Свободы до ул. Рубина)
  • ул. Новороссийской Республики (участок от ул. Мира до ул. Советов)
  • ул. Губернского (участок от ул. Свободы до ул. Рубина)
  • ул. Сипягина (участок от ул. Бирюзова до ул. Верейского)
  • ул. Советов (район домов №19 и №21)
  • Анапское шоссе (участок от ул. Магистральная и Кутузовская до ул. Московская

Контроль за исполнением постановления возложили на заместителя главы города Александра Гаврикова. Постановление вступило в силу со дня его опубликования.

София Моисеенко

