На Ставрополье осужденная пыталась дать сотруднику ФСИН взятку в виде автомобиля

В Ставропольском крае жительница села Журавское предложила сотруднику федеральной службы исполнения наказания (ФСИН) автомобиль в качестве взятки за фиктивное отбывание наказания за кражу. Об этом сообщает пресс-служба регионального СУ СК.

Следствие считает, что осужденная попыталась передать сотруднику принадлежащий ей автомобиль и для этого оставила на столе рабочего кабинета оформленный договор купли-продажи машины, документы на транспорт и ключи от него. Возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ (дача взятки).

Правоохранители осмотрели место происшествия, изъяли автомобиль, который признан вещественным доказательством.

Константин Соловьев