В Краснокумском построят школу на 775 мест за 2,2 млрд рублей

Комитет Ставропольского края по государственным закупкам объявил конкурс на проектирование и завершение строительства школы на 775 мест в селе Краснокумском Георгиевского округа стоимостью 2,2 млрд руб. Информация размещена на портале госзакупок.

Заказчиком выступает Управление образования администрации Георгиевского муниципального округа. Конкурс стартовал 29 декабря 2025 года, заявки принимают до 21 января 2026 года. Результаты определения подрядчика объявят 26 января.

Победителю предстоит разработать проектную документацию, провести инженерные изыскания и завершить строительные работы. Учебное заведение разместится по адресу: село Краснокумское, улица Степная, 14.

Здание спроектируют высотой не более трех этажей с максимальным количеством уровней четыре. Общая площадь составит минимум 22 тыс. кв. м. Площадь застройки ограничена 6,5 тыс. кв. м. Земельный участок займет не менее 3,4 га. Финансирование обеспечат региональный и муниципальный бюджеты.

Проект включает несколько функциональных зон. Учебный блок начальной школы предусматривает универсальные помещения для первых классов и кинозал для 2-4 классов. Блок основной и старшей школы включит классы-кабинеты, учебные помещения. Медицинский блок включит кабинеты врача, психолога, логопеда, процедурную и помещение для физиотерапии.

Школа получит актовый зал на 450-500 мест с эстрадой, артистическими уборными и кладовой инвентаря. Спортивная зона предусматривает два зала с раздевальными, помещениями для тренеров и медперсонала.

В здании разместятся библиотека с медиатекой, столовая с технологическими помещениями кухни и зоны для свободного творчества. Комплекс планируется укомплектовать мебелью и оборудованием, включая спортивный инвентарь. Предприятие общественного питания реализуют по отдельному проекту после ввода школы в эксплуатацию.

Тат Гаспарян