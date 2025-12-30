В Геленджике дежурит снегоуборочная техника

Улицы Геленджика посыпают противогололедной смесью, чтобы минимизировать скольжение. На территории города работает специализированная техника, об этом сообщил глава курорта Алексей Богодистов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Мэр Геленджика подчеркнул, что снег в городе уже прекратился, но водителям все равно не следует выезжать на личных автомобилях без зимней резины. Также Алексей Богодистов напомнил об обязательствах управляющих компаний производить уборку и очистку территорий.

«У подъездов многоквартирных домов и на прилегающих территориях уборку должны проводить управляющие компании — это их прямая обязанность»,— пишет глава Геленджика в своем Telegram-канале.

София Моисеенко