В Геленджике дежурит снегоуборочная техника
Улицы Геленджика посыпают противогололедной смесью, чтобы минимизировать скольжение. На территории города работает специализированная техника, об этом сообщил глава курорта Алексей Богодистов.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Мэр Геленджика подчеркнул, что снег в городе уже прекратился, но водителям все равно не следует выезжать на личных автомобилях без зимней резины. Также Алексей Богодистов напомнил об обязательствах управляющих компаний производить уборку и очистку территорий.
«У подъездов многоквартирных домов и на прилегающих территориях уборку должны проводить управляющие компании — это их прямая обязанность»,— пишет глава Геленджика в своем Telegram-канале.