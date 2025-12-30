На Ставрополье осудили предпринимателей за торговлю вейпами на 26 млн рублей
В Ставропольском крае вынесен первый приговор по делу о незаконном обороте вейпов на сумму свыше 26 млн руб. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Прокуратура Ленинского района Ставрополя поддержала государственное обвинение против четверых бизнесменов. Их признали виновными по ч. 2 ст. 171.1 УК РФ (приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта и сбыт товаров без нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации, совершенные организованной группой, в особо крупном размере).
Следствие установило: с марта 2022-го по июнь 2023 года четыре коммерсанта действовали в составе организованной группы. Они продавали одноразовые системы доставки никотина и емкости с жидкостью для них в Ставрополе, Невинномысске и Михайловске. На товары не наносили предусмотренные законом сведения.
Учитывая позицию государственного обвинителя, суд приговорил подсудимых к лишению свободы от одного года шести месяцев до трех лет условно. Также назначены штрафы от 300 до 400 тыс. руб.