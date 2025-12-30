На Ставрополье осудили предпринимателей за торговлю вейпами на 26 млн рублей

В Ставропольском крае вынесен первый приговор по делу о незаконном обороте вейпов на сумму свыше 26 млн руб. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Прокуратура Ленинского района Ставрополя поддержала государственное обвинение против четверых бизнесменов. Их признали виновными по ч. 2 ст. 171.1 УК РФ (приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта и сбыт товаров без нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации, совершенные организованной группой, в особо крупном размере).

Следствие установило: с марта 2022-го по июнь 2023 года четыре коммерсанта действовали в составе организованной группы. Они продавали одноразовые системы доставки никотина и емкости с жидкостью для них в Ставрополе, Невинномысске и Михайловске. На товары не наносили предусмотренные законом сведения.

Учитывая позицию государственного обвинителя, суд приговорил подсудимых к лишению свободы от одного года шести месяцев до трех лет условно. Также назначены штрафы от 300 до 400 тыс. руб.

Валентина Любашенко