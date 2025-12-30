Водоканал Ставрополя ищет поставщика электроэнергии на 7,6 млрд рублей

Муниципальное унитарное предприятие «Водоканал» города Ставрополя объявило электронный конкурс на право заключения договора энергоснабжения. Контракт рассчитан на период с 2026 по 2030 годы, следует из данных с сайта госзакупок.

Начальная стоимость договора составляет 7,6 млрд руб. Подача заявок от потенциальных участников началась 29 декабря 2025 года. Прием документов завершится 23 января 2026 года. Подведение итогов конкурса запланировано на 28 января 2026 года.

Поставка электрической энергии должна начаться с 1 июня 2026 года и продлится до 31 декабря 2030 года включительно. Размер обеспечения заявок на участие в закупке — 2% от начальной стоимости (151,5 млн руб.).

Организатором закупки выступает МУП «Водоканал» города Ставрополя. Приказ о проведении конкурса подписан 25 декабря 2025 года. Документ регламентирует проведение торгов в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ о закупках отдельными видами юридических лиц.

Тат Гаспарян