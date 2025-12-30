В мэрию Новороссийска вернулся бывший и.о. замглавы после СВО

Илья Пермяков, исполнявший обязанности замглавы по внутренней политике Новороссийска, вернулся из зоны СВО на работу в городскую мэрию. Об этом сообщил Андрей Кравченко на аппаратном совещании 30 декабря.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Кирилл Полевой, Коммерсантъ Фото: Кирилл Полевой, Коммерсантъ

Мэр Новороссийска заявил, что Илья Пермяков вернулся после реализации контракта и выполнения боевых задач. Андрей Кравченко отметил подчиненного в качестве примера настоящего патриотизма. Также глава города сообщил, что за время отсутствия Пермякова у него родился сын.

Бывший и.о. замглавы по внутренней политике ложил полномочия в июне текущего года. В своем Telegram-канале чиновник писал, что считает необходимым отправиться в зону СВО, так как он является ветераном боевых действий с выслугой около 18 лет.

В какой должности будет работать Илья Пермяков после возвращения — на завершающем аппаратном совещании в администрации Новороссийска не озвучили.

София Моисеенко