На Ставрополье работодатель оштрафован за незаконный найм экс-чиновника

Руководитель коммерческой организации в Ставропольском крае получил штраф 20 тыс. руб. за нарушение требований антикоррупционного законодательства при трудоустройстве бывшего государственного служащего. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры региона.

По информации ведомства, после заключения трудового соглашения работодатель не направил обязательное уведомление о принятии экс-госслужащего на работу в адрес его прежнего места службы, что противоречит антикоррупционному законодательству.

По выявленному факту в отношении руководителя компании возбудили дело об административном правонарушении по ст. 19.29 КоАП РФ (незаконное привлечение к трудовой деятельности бывшего государственного служащего). Суд признал виновное лицо виновным и назначил административное наказание в виде штрафа.

Исполнение наказания находится под контролем районной прокуратуры.

Валентина Любашенко