На терминале КТК в Новороссийске приостановили перевалку нефти из-за непогоды

Каспийский трубопроводный консорциум приостановил перевалку нефти на морском терминале в Новороссийске из-за ухудшения погодных условий. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на пресс-службу компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: cpc.ru Фото: cpc.ru

«Неблагоприятные метеоусловия в районе операционной деятельности морского терминала КТК вынудили консорциум 29.12.2025 г. приостановить перевалку нефти до нормализации погодной обстановки и снятия штормовых предупреждений»,— сообщили в КТК.

Вместе с перевалкой остановили и прием нефти в связи с затовариванием мощностей по хранению сырья. Грузоотправителям направили уведомления о сложившейся обстановке.

По данным КТК, на процесс отгрузок нефти повлияли последствия атаки ВСУ безэкипажным катером по выносному причальному устройству консорциума в ноябре. Речь идет о ВПУ-2, которое получило серьезные повреждения в результате удара киевского режима. Также на организацию работы по отгрузке повлияли гидрометеорологические условия и ремонтные работы на ВПУ-3.

О возобновлении работы в штатном режиме КТК сообщил дополнительно.

София Моисеенко