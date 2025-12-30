Посещаемость ТРЦ Кубани снизилась на 5% в 2025 году

Посещаемость торговых центров Ростовской области и Краснодарского края в 2025 году сократилась на 5% по сравнению с предыдущим годом. Об этом сообщают «Ведомости Юг» со ссылкой на руководителя направления исследований и консалтинга Focus Technologies Михаила Васильева.

Для большинства магазинов традиционных категорий зафиксировано снижение показателей в среднем на 4–10%. По словам эксперта, падение mall Index, который отражает количество посетителей на 1 тыс. кв. м торговых площадей, продолжает тенденцию последних лет.

«Значимый перелом произошел в 2022 году, когда на фоне ухода международных брендов и роста цен маркетплейсы стали альтернативой, где можно было найти в том числе и вещи интересующих брендов в рамках демократичных ценовых предложений»,— отметил господин Васильев.

Снижение темпов роста располагаемых доходов населения во второй половине 2025 года усилило сберегательную модель поведения и дополнительно повлияло на сокращение количества визитов в магазины.

Рестораны и кафе сохраняют роль привлекающего фактора, создавая повод для посещения торговых центров. Количество заказов в указанном сегменте осталось на уровне 2024 года.

Развлечения и услуги, которые невозможно перенести в интернет, особенно в формате семейного посещения, остаются важной частью привлечения покупателей. Операторы этих сегментов обеспечивают дополнительный трафик и компенсируют падение в других категориях.

Для магазинов категории Fashion Retail снижение показателей составило около 4% к уровню 2024 года. Лучше чувствуют себя те игроки, чья концепция включает эмоциональный компонент, важность физического присутствия или сложный дорогой продукт.

По мнению эксперта, магазин все чаще становится частью омниканального контура — точкой выбора, доверия и сервиса, а также логистическим узлом.

Анна Гречко