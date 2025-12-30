Донской облизбирком утвердил состав 35 территориальных избирательных комиссий

Члены областной избирательной комиссии Ростовской области приняли постановления о формировании 35 территориальных избирательных комиссий (ТИК). Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

Решением облизбиркома были обновлены составы 37 из 63 территориальных избирательных комиссий. Еще 26 ТИК будут сформированы в 2026 году.

Кроме этого, на заседании комиссии были назначены председатели сформированных ТИК.

Наталья Белоштейн